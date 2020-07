L’estate secondo Mosnel: picnic gourmand e passeggiate in vigna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Con l’arrivo dell’estate le vigne di Mosnel, storica azienda franciacortina, si aprono ai wine lovers che amano i picnic gourmand in mezzo alla natura. È un’oasi vera e propria infatti la proprietà di Mosnel…un corpo di 41 ettari di vigneto a gestione completamente biologica, che si può esplorare – a piedi o in bicicletta - in due percorsi: il “Percorso delle Rose” (4 km) o “il Percorso del Tasso” (7 km). Lungo questi sentieri che si snodano tra filari di Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero e macchie di bosco, si può stendere la propria coperta da picnic e fermarsi a mangiare le delizie del cestino che quest’anno sono firmate da “Casa Marcellina” di Camignone, piccola trattoria a due passi da Mosnel, che propone rigorosamente specialità del territorio.



Quattro sono i menù a disposizione e ogni due persone è prevista in omaggio una borsa frigo completa di bottiglia di Franciacorta, il Brut con la sua fresca armonia o il vellutato Satèn 2015, e due calici di vetro. Prima o dopo il picnic è d’obbligo anche una tappa in cantina. Qui, nelle stanze più segrete che risalgono al 1600, riposano i Franciacorta millesimati di Mosnel, bottiglie preziose che sfidano il tempo con la loro eleganza. Sarà possibile prenotare il proprio picnic a Mosnel (via Barboglio 14, 25050 fraz. Camignone di Passirano) tutti i giorni fino a settembre (entro le 17.00 del giorno prima). Per informazioni e costi: quellicheilvino@mosnel.com o www.picnicchic.it Mosnel rispetta tutte le norme di sicurezza relative a Covid-19.



***



L’azienda. Mosnel conta su un unico corpo di vigneti di 41 ettari che abbraccia l’azienda, caso molto raro in Franciacorta. Un giardino di filari a conduzione biologica dove sfilano Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero e anche Erbamat. Ogni vitigno ha trovato la sua giusta collocazione in base alle singole caratteristiche pedoclimatiche delle varie parcelle ed i tempi di vendemmia sono calibrati sui 18 appezzamenti individuati all’interno dell’area vitata. Nella gamma Sans Année dell’azienda ci sono il Franciacorta Brut, il Pas Dosé, il Rosé e il Brut Nature. Tra i millesimati ci sono il Satèn, il Parosé (premiato nel 2014 come migliore Pas Dosé del mondo alla Champagne & Sparkling Wine World Championships), l’Extra Brut EBB e il prezioso Riserva.