Adesione da parte del Comune di Borgosatollo all’iniziativa “Un vaccino per tutti”

Premesso: - che in data 3.8.2021 Confindustria Brescia, CGIL di Brescia e Valcamonica, CISL di Brescia e UIL di Brescia hanno concluso l’accordo per il progetto “Un vaccino per tutti”, finalizzato a raccogliere fondi per l’approvvigionamento di vaccini anti Covid a favore della popolazione dei Paesi in via di sviluppo; - che l’iniziativa intende inserirsi nell’ambito di un approccio più ampio al problema della diffusione del Coronavirus nel mondo, ponendo l’accento sull’importanza di una programmazione ed attuazione degli interventi vaccinali nei predetti Paesi; - che detto accordo è aperto alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati e prevede, tra l’altro, la raccolta di fondi da destinare a un’organizzazione internazionale operante nel settore dell’assistenza sanitaria per l’approvvigionamento di vaccini anti Covid a favore delle predette popolazioni; - che con deliberazione del proprio Consiglio di Presidenza in data 06.10.2021 l’Associazione Comuni Bresciani (ACB), condividendone le finalità e i contenuti, aderiva all’iniziativa in esame; Dato atto: - che principi di solidarietà e della cooperazione, più attenta nei confronti di chi è meno tutelato o garantito e versa in condizioni di difficoltà e disagio, sono meritevoli di attuazione con azioni concrete, che le singole Amministrazioni devono perseguire nel proprio programma di mandato; - che pertanto l’adesione alla predetta iniziativa è da considerare coerente con le finalità istituzionali dell’Ente; Richiamato l’art. 272 c.2 del D.lgs.267/2000 che prevede che i Comuni possano destinare somme per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale. Ritenuto: - che sia importante l’attenzione da parte delle istituzioni bresciane a tali iniziative benefiche, quale espressione di solidarietà da parte della comunità locale verso realtà geografiche svantaggiate; - che sia, in particolare, compito del Comune di Borgosatollo farsi portatore di uno spirito solidaristico che prescinde da confini territoriali e che aderisce al principio della cooperazione internazionale; - di aderire pertanto alla predetta iniziativa mediante il conferimento di un’erogazione liberale a favore del fondo che verrà costituito, secondo le indicazioni fornite dal soggetto coordinatore del progetto Confindustria Brescia; - di impegnare in particolare l’importo di euro 500,00 (cinquecento euro) per detta finalità, dando atto che la liquidazione dell’importo avverrà mediante atto dirigenziale; - di individuare, quale ulteriore misura ammessa dall’accordo citato in premessa, il coinvolgimento dei dipendenti comunali prevedendo la possibilità che gli stessi possano effettuare spontaneamente versamenti a favore del fondo. Di precisare che detta somma di 500 euro verrà erogata a Medicus Mundi Italia ONG con sede a Brescia Via Collebeato 26, secondo le indicazioni fornite con nota del 13.9.2021 da Confindustria Brescia, soggetto coordinatore del progetto, e che la destinazione del fondo e i risultati raggiunti dovranno essere oggetto di rendicontazione agli enti conferenti. Il Comune di Borgosatollo aderisce a questa iniziativa con Delibera di Giunta approvata in data 25-10-2021 impegnando la somma di 500 euro.



“L’Amministrazione Comunale di Borgosatollo ha fin da subito convintamente aderito a questa iniziativa devolvendo una somma di denaro per l’acquisto di vaccini per i paesi in via di sviluppo. Solo con una vaccinazione globale e capillare sarà possibile uscire dalla pandemia Covid19. Inoltre, una visione solidale tra istituzioni pubbliche e private che si impegnano concretamente all’aiuto di paesi più poveri crediamo sia un aspetto importante della vita democratica delle istituzioni. Grazie a Confindustria Brescia, Associazione Comuni Bresciani e i Sindacati confederali per aver promosso questa iniziativa dall’alto valore morale e solidaristico, oltre che di concretezza”. Frusca Marco – Assessore di Borgosatollo