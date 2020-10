Coronavirus: dipendenti al lavoro senza protezioni, chiuso ristorante

Nella serata di mercoledì, gli agenti della Polizia di Stato - divisione Polizia Amministrativa e Sociale - hanno notificato la chiusura di un ristorante di Villanuova sul Clisi, su disposizione della Prefettura. Il locale è stato chiuso per aver violato le leggi per il contenimento dell’emergenza coronavirus.

In particolare, i poliziotti hanno accertato che alcuni lavoratori erano sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale e, inoltre, non veniva effettuata la misurazione della temperatura sia ai dipendenti che alla clientela. Il Prefetto ha quindi deciso di fermare l'attività per 10 giorni.