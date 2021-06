Focolaio di variante Delta, coinvolte due aziende: 24 contagiati

Isolato focolaio di variante Delta a Piacenza: come scritto dall’Ansa, l’Ausl di Piacenza ha rintracciato e isolato 24 casi della variante scoperta in India che sta destando preoccupazione per la potenziale trasmissibilità e il rischio di reinfezione.

Ad oggi in tutto risultano due le aziende coinvolte, con circa 10 dipendenti affetti e altre 14 persone tra parenti e amici. Nei giorni scorsi l’ausl aveva già lanciato diversi appelli: nel Cremonese sono stati sottoposti a tampone alcuni passeggeri dell’autobus della linea Piacenza-Cremona, soliti a spostarsi per necessità con i mezzi pubblici.