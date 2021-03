Negli ultimi 2 mesi tutti i contagi del 2020: allarme in un Comune bresciano

Allerta contagi anche a Rovato, che ha superato proprio in queste ultime ore il migliaio di contagi totali (ora sono 1.015) dall'inizio della pandemia: di questi però, come scrive il Giornale di Brescia, circa la metà si sono registrati dall'inizio del nuovo anno, in poco più di due mesi. Erano 512 al 2 gennaio, 1.015 al 7 marzo: 503 in più in 66 giorni, con una media di oltre 7 contagi e mezzo al giorno. Nelle ultime 2 settimane i contagi sono 209, in media quasi 14 al giorno: nella sola giornata di domenica, invece, addirittura 19 positivi.

"Troppe persone in giro senza mascherina"

Sul tema si segnala l'intervento del circolo locale del Partito Democratico: “Crediamo sia necessario accompagnare le raccomandazioni alla prudenza – si legge in una nota – anche con interventi mirati a reprimere comportamenti eccessivamente oltre le righe, da parte di chi prendendosi gioco delle norme, mette a rischio l'incolumità generale di una comunità fatta per la maggior parte da cittadini responsabili. Sono davvero troppe le persone in giro senza mascherina o con la mascherina abbassata, in pieno centro o nei parchi pubblici, senza alcuna attenzione ai divieti di assembramento”.