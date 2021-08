Vaccinazioni da record in Lombardia: è il quinto “paese” al mondo

“La Lombardia con oltre 12 milioni di dosi somministrate, ad oggi, si conferma al primo posto per copertura vaccinale tra le Regioni d'Italia e al quinto posto al mondo, dietro Israele, Danimarca, Regno Unito e Belgio. Un dato che ci riempie di orgoglio e per il quale non smetterò mai di ringraziare, insieme ai lombardi che hanno mostrato grande senso di responsabilità, chi ha reso possibile tutto questo: personale sanitario, tecnico e amministrativo, volontari”.

Come sta andando la campagna vaccinale

Lo ha detto il presidente Attilio Fontana nel fare il punto della campagna vaccinale anti-Covid lombarda. Tradotto: se la Lombardia fosse uno Stato a sé, sarebbe il quinto al mondo sul fronte della percentuale di vaccinati. Una piccola rivincita, dopo la contestata falsa partenza. E anche una buona notizia sul fronte sanitario: è anche grazie alle vaccinazioni che la nostra regione sta reggendo meglio l'urto dell'ondata estiva di variante Delta.

L'ultimo aggiornamento (del 31 luglio) conferma 12,154 milioni di somministrazioni totali in Lombardia, di cui 6,710 milioni di prime dosi e 5,257 milioni di richiami. In provincia di Brescia (dati aggiornati a domenica 1 agosto) il 77,97% della popolazione vaccinale ha già ricevuto almeno una dose: in tal senso il Comune più immunizzato è Montisola, che sfiora il 90%.