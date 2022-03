Covid, un morto e 232 bresciani contagiati: i nuovi casi Comune per Comune

La curva del contagio è in lievissimo rialzo per il secondo giorno consecutivo in Lombardia, dopo settimane di discesa libera: sono 1.614 i positivi segnalati nell'ultimo bollettino Covid, 28.588 in sette giorni con una media di 4.084 casi al giorno, in aumento dello 0,8% sui sette giorni (domenica era +1%, sabato -0,5%) e dell'1,8% sui sette giorni precedenti. Variazioni percentuali col segno più per la prima volta anche a Brescia: 232 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 3.357 in sette giorni con una media di 480 casi al giorno, in aumento dell'1,5% sui sette giorni (domenica era -1,5%, sabato -1,2%). L'incidenza si attesta a quota 269 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Non cambia nulla, anzi: forse si è arrivati a un nuovo plateau, oppure a una soglia minima sotto la quale è impossibile scendere (almeno in inverno). Stabili infatti tutti gli altri indicatori: al 7 febbraio sono 903 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia, di cui 82 in gravi condizioni in terapia intensiva. In tutta la regione si segnalano 30 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore: tra loro anche una persona residente a Brescia.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in appena 87 paesi: ci sono anche tre Comuni – Irma, Magasa e Paisco Loveno – dove non ci sono nuovi contagi da almeno un mese. Questi i positivi Comune per Comune:

46 a Brescia,

10 a Concesio,

8 a Lozio, Rezzato,

7 a Borgosatollo, Gussago,

5 a Castenedolo, Ghedi, Prevalle,

4 a Borgo San Giacomo, Bovezzo, Lumezzane, Salò, Toscolano Maderno,

3 a Botticino, Castelcovati, Castelmella, Cedegolo, Esine, Iseo, Lonato, Mazzano, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Ome, Sonico, Rodengo Saiano, Rovato, Travagliato,

2 a Calcinato, Carpenedolo, Castegnato, Desenzano, Gavardo, Monticelli Brusati, Montirone, Paitone, Provaglio d'Iseo, Sarezzo,

1 a Adro, Agnosine, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Bedizzole, Borno, Brandico, Caino, Calvagese, Calvisano, Capriano del Colle, Castrezzato, Cellatica, Cerveno, Cividate Camuno, Collebeato, Collio, Corte Franca, Darfo Boario Terme, Flero, Gardone Valtrompia, Gottolengo, Leno, Limone, Lograto, Manerba, Manerbio, Montisola, Ossimo, Passirano, Pian Camuno, Pisogne, Polaveno, Pontevico, Pozzolengo, Remedello, Roncadelle, Sale Marasino, San Felice, Temù, Verolanuova, Vestone, Villa Carcina, Visano.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia