Covid: 2.161 bresciani contagiati in 24 ore, tre le vittime

Altri 2.161 positivi, e purtroppo tre decessi. Come era prevedibile, dopo la festività dell'Epifania cala vistosamente il numero dei nuovi positivi, ma a fronte di molti meno tamponi effettuati. I casi giornalieri medi nell'ultima settimana sono stati 3.830. Una nota degli Spedali Civili informa che attualmente per covid-19 vi sono 189 pazienti ricoverati, di cui 18 in terapia intensiva.

Le tre vittime risiedevano a Lumezzane, Quinzano d'Oglio e Mura.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la regione sono 18.667 i nuovi casi registrati nella giornata di venerdì, rilevati sulla base di 74.926 tamponi. Nelle 24 ore precedenti (qui tutti i dati) i positivi erano tre volte di più, 52.693, con 230.400 tamponi effettuati. Il tasso di positività passa dal 22,9% al 24,9%.

I dati:

i tamponi effettuati: 74.926, totale complessivo: 26.009.712

i nuovi casi positivi: 18.667

in terapia intensiva: 234 (+5)

i ricoverati non in terapia intensiva: 2.624 (+105)

i decessi, totale complessivo: 35.345 (+59)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 6.384 di cui 3.067 a Milano città;

Bergamo: 1.837;

Brescia: 2.161;

Como: 1.078;

Cremona: 447;

Lecco: 340;

Lodi: 290;

Mantova: 345;

Monza e Brianza: 1.632;

Pavia: 650;

Sondrio: 709;

Varese: 2.165.

I contagi in provincia di Brescia

Questi i Comuni più colpiti nelle ultime 24 ore nella nostra provincia: