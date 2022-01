Covid, altro record di positivi: 6.615 bresciani contagiati in 24 ore

Il record di positivi è ormai quotidiano: lecito chiedersi a quanto serva oggi saperlo, se non per mera statistica. Vista l’evoluzione del virus sulla ampia platea di vaccinati, gli indicatori da considerare (ma lo scriviamo da un po’) restano i ricoverati in ospedale e i decessi, sperando che la situazione non peggiori. Su questi fronti, un centinaio di ricoverati in più nelle ultime 24 ore in Lombardia: al 6 gennaio sono 2.748 i pazienti Covid in ospedale in tutta la regione (mercoledì erano 2.646, martedì 2.599) e di questi 229 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono invece 46 i morti per coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore, con una media di 34,6 morti al giorno negli ultimi sette giorni.

Covid: gli ultimi aggiornamenti

I numeri del bollettino regionale. Nel Bresciano sono 6.615 i contagiati, 28.151 in sette giorni con una media di 4.022 casi al giorno, in aumento dell’11,7% sui sette giorni e del 29% sui sette giorni precedenti. L’incidenza si attesta a quota 2.256 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In tutta la Lombardia sono stati processati oltre 230mila tamponi: tra questi sono 52.693 i nuovi positivi, 256.958 in sette giorni con una media di 36.708 contagi al giorno, in aumento del 5,6% sui sette giorni e del 14,4% sui sette giorni precedenti.

I contagi in provincia di Brescia

In provincia di Brescia si registrano nuovi positivi in 202 Comuni, se ne salvano solo tre: Lavenone, Magasa e Marmentino. Questi i più colpiti: