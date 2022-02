Covid: 1.253 bresciani positivi, nuovi contagi in 160 Comuni

Caduta libera: ampiamente superato il picco, la curva del contagio è in discesa costante (così come quella dei ricoverati in ospedale: ancora tanti, troppi i decessi, di cui la metà no-vax). Meno di due mesi alla primavera: forse stavolta, grazie ai vaccini, è davvero finita. Intanto, i numeri: 1.253 i positivi bresciani in 24 ore, 12.262 in sette giorni con una media di 1.752 contagi al giorno, in calo del 6,9% sui sette giorni (sabato era -8,7%, venerdì -8,8%) e del 14,9% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 983 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 8.370 i nuovi positivi, 86.739 in sette giorni con una media di 12.391 casi al giorno, in calo del 6,7% in sette giorni e del 13,6% nei sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 6 febbraio sono 2.795 i pazienti Covid ricoverati in tutta la regione (sabato erano 2.870, venerdì 3.030) e di questi 213 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Sono 74 i decessi per coronavirus segnalati in Lombardia nelle ultime 24 ore: come da report dell'Iss, l'Istituto superiore di Sanità, circa la metà non sono vaccinati. Negli ultimi 7 giorni si conta una media di oltre 76 morti al giorno.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 160 Comuni. Questi i più contagiati: