Covid, 60 contagi ma nessun decesso: i nuovi casi Comune per Comune

Gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia a Brescia e in Lombardia

Con 48.410 tamponi effettuati sono stati 577 i nuovi casi positivi al Covid in Lombardia nella giornata di ieri, con un tasso di positività che si attesta all'1,19%, in calo rispetto all'1,4% di ieri (qui i dati). A livello regionale, è stabile il numero di pazienti in terapia intensiva, e cresce di 6 unità quello dei ricoverati nei reparti normali. Due le vittime.

A livello nazionale si sono registrati 6.157 nuovi casi e 56 decessi. Più di 330mila i tamponi analizzati, sia antigenici che molecolari. Il tasso di positività si attesta così all1,85%. I morti per Covid sono stati 56. Ieri erano stati accertati 6.735 nuovi casi su meno di 300mila test. La notizia negativa è che tornano ad aumentare i ricoverati con sintomi, +40, e le terapie intensive, +13. Sono stati 53 gli ingressi nei reparti di area critica, di cui 12 nella sola Sicilia. Rispetto alla scorsa settimana si può comunque osservare una lieve decrescita dei nuovi positivi.

Nuovi casi tra lunedì e sabato

questa settimana: 35.911

scorsa settimana: 39.699

Coronavirus, il bollettino nazionale di sabato 4 settembre 2021

Nuovi casi: 6.157

Attualmente positivi: +14, totale 137.039

Deceduti: 56, totale 129.466

Dimessi/Guariti: +6.086, totale 4.299.621

Ricoverati con sintomi: +40, totale 4204

Ricoverati in Terapia Intensiva: +13, totale 569

Tamponi: 331.350

Totale casi: 4.566.126

I nuovi casi in Lombardia

177 Milano

73 Varese

60 Brescia

52 Monza

39 Pavia

35 Como

35 Bergamo

14 Lodi

10 Lecco

9 Sondrio

7 Cremona

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 34 Comuni. Nel dettaglio:

19 a Brescia;

3 a Ospitaletto;

2 a Lumezzane, Rovato, Rezzato, Gardone Val Trompia, Carpenedolo e Capriano del Colle;

1 a Desenzano del Garda, Chiari, Concesio, Gavardo, Palazzolo sull'Oglio, Lonato del Garda, Calcinato, Darfo Boario Terme, Castel Mella, Botticino, Castrezzato, Roncadelle, Castegnato, Sirmione, Villanuova sul Clisi, Nuvolera, Pontevico, Rudiano, Borgo San Giacomo, Nuvolento, Urago d'Oglio, Quinzano, Ome, Muscoline, Bassano Bresciano e Caino.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia