Covid, altri 96 contagi e un decesso: i nuovi casi Comune per Comune

Con 93 casi positivi nelle ultime 24 ore, non accennano a diminuire i contagi nel Bresciano, come nel resto della Lombardia. A fronte dei 78 contagi di ieri nella nostra provincia, si tratta di un aumento di 15 positivi, ma che resta in linea con i numeri delle ultime settimane. All'ospedale Civile sono 63 i pazienti ricoverati, di cui 7 in terapia intensiva. Proprio al Civile si registra una nuova vittima, un uomo di 73 anni di Capriano del Colle.

Covid: la situazione in Lombardia

In regione, a fronte di 45.270 tamponi effettuati i nuovi casi positivi sono stati 647 (positività all'1,4%). In terapia intensiva ci sono attualmente 51 persone, una in più rispetto a giovedì; i ricoverati non in terapia intensiva sono invece 352, con un aumento di 4 unità. I decessi, che toccano il totale complessivo di 33.929, sono saliti di due unità (una delle quali nel Bresciano).

"Anche per la prossima settimana Regione Lombardia sarà bianca perché anche per questa settimana i numeri sono stati positivi sia per numero di contagi, posti occupati negli ospedali e nelle rianimazioni. Quindi una buona notizia". A dirlo è stato il presidente Attilio Fontana.

I nuovi casi per provincia si suddividono così:

Milano: 215 di cui 93 a Milano città;

Bergamo: 52;

Brescia: 96;

Como: 26;

Cremona: 24;

Lecco: 12;

Lodi: 16;

Mantova: 41;

Monza e Brianza: 29;

Pavia: 40;

Sondrio: 7;

Varese: 53.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 44 Comuni. Nel dettaglio:

21 a Brescia;

4 a Lumezzane, Rezzato, Bedizzole e Comezzano-Cizzago;

3 a Chiari, Palazzolo sull'Oglio, Pontoglio, Manerba del Garda e Isorella;

2 a Montichiari, Gavardo, Calcinato, Prevalle, Calvisano, Pisogne, Erbusco, Piancogno, Pozzolengo e Monticelli Brusati;

1 a Rovato, Convesio, Sarezzo, Lonato del Garda, Mazzano, Carpenedolo, Leno, Darfo Boario Terme, Cazzago San Martino, Botticino, Castrezzato, Castegnato, Sirmione, Capriolo, Villanuova sul Clisi, Vestone, Pontevico, Nuvolento, Esine, Gottolengo, Calvagese della Riviera, Pavone del Mella, Ponte di Legno e Mura.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia