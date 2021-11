Covid: 72 bresciani contagiati, i nuovi casi Comune per Comune

Continua la (lenta) risalita della curva del contagio (i grafici come sempre a fondo pagina): sono 72 i nuovi positivi bresciani, 390 in sette giorni con una media di 56 nuovi casi al giorno, in aumento del 3,7% sui sette giorni (mercoledì era +10,2%, martedì -10,9%) e del 14,3% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 31 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In tutta la Lombardia sono 745 i positivi, il dato più alto dalla fine di agosto: 3.384 in sette giorni con una media di 483 contagi al giorno, in aumento del 5,5% sui sette giorni (mercoledì era +5,5%, martedì -8,6%) e dell'11,3% sui sette giorni precedenti. In lieve aumento anche i ricoverati per Covid: al 4 novembre sono 379 i pazienti Covid negli ospedali della Lombardia (mercoledì erano 366, martedì 341) e di questi 49 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono invece 15 i decessi in un solo giorno.

Cosa stava succedendo un anno fa

E' forse questo il segno più significativo della stagione che sta cambiando. Ma la situazione è ancora calmissima, in primis a confronto dei Paesi dove i vaccinati sono di meno (vedi Russia, Ucraina, Romania e gran parte dell'Est Europa) e soprattutto rispetto a quanto stava succedendo un anno fa, agli albori della zona rossa e nel pieno della seconda ondata. Il 4 novembre 2020, solo in Lombardia, si contano 8.822 positivi e 315 nuovi ingressi in ospedale (totale 5.840 pazienti Covid ricoverati) con 139 morti in un solo giorno.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 45 Comuni. Nel dettaglio:

17 a Brescia,

3 a Desenzano del Garda, Pian Camuno,

2 a Ghedi, Lonato, Poncarale, Rezzato, Rodengo Saiano, Rovato, San Felice, Toscolano Maderno,

1 a Acquafredda, Bassano Bresciano, Bienno, Botticino, Bovezzo, Caino, Capriano del Colle, Capriolo, Castelcovati, Castenedolo, Cazzago San Martino, Cellatica, Chiari, Collebeato, Cologne, Darfo Boario Terme, Flero, Gambara, Gussago, Manerba, Mazzano, Moniga, Montichiari, Montisola, Nuvolento, Paratico, Puegnago, Roccafranca, Salò, San Gervasio, San Zeno, Sirmione, Torbole Casaglia e Villa Carcina.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia