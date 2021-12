Covid, 3 morti e contagi record: 2.757. I Comuni più colpiti

Nuovo record di contagi in Lombardia, anche se calano i tamponi (quasi 40mila in meno): è l'effetto Omicron, che con la sua trasmissibilità ad oggi inedita (si stima possa essere fino a 5 volte più contagiosa di Delta) si sta diffondendo in tutta Europa e nel mondo. Nuovo aumento dei ricoveri Covid in ospedale, più di 130 in un solo giorno: con questi numeri, appare ormai inevitabile la zona gialla (dove però, in pratica, non cambia nulla).

I numeri del bollettino regionale. Sono 2.757 i positivi bresciani in 24 ore, 9.297 in sette giorni con una media di 1.328 contagi al giorno, in aumento del 26,2% in sette giorni (martedì era +28,1%, lunedì +8%) e del 61,7% nei sette giorni precedenti. L'incidenza, mai così alta, si attesta a quota 745 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la regione sono 32.696 i positivi rilevati in 24 ore: 117.426 in sette giorni con una media di 16.775 contagi al giorno, in aumento del 23,2% sui sette giorni e del 57% sui sette giorni precedenti. Ad oggi sono quasi 180mila gli attualmente positivi in Lombardia: per fortuna, grazie allo scudo dei vaccini, ai tanti contagi non corrispondono altrettanti casi gravi (fino a un anno fa, circa uno su 10: dopo il vaccino uno su 100). E così gli ospedali reggono: 2.022 i pazienti Covid ricoverati di cui 191 in gravi condizioni in terapia intensiva.

Nel territorio regionale si segnalano 28 decessi per coronavirus. Tra questi anche tre bresciani: due uomini di 79 e 75 anni, residenti a Brescia e Provaglio Valsabbia, e una donna di 80 anni di Marcheno.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 190 Comuni. Questi i più colpiti: