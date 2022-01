Covid: altri 971 bresciani contagiati, più di 10mila in Lombardia

La Lombardia entra in zona gialla e per pura coincidenza la curva del contagio rallenta: complice il calo di tamponi nel giorno festivo anche le variazioni percentuali tendono a stabilizzarsi, aspettando il picco (previsto, forse, per la metà o la fine di gennaio). Nel frattempo grazie ai (tanti) vaccini gli ospedali reggono: al 2 gennaio sono 2.268 i pazienti Covid ricoverati in tutta la regione (sabato erano 2.167, venerdì 2.080) e di questi 216 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono 45 le vittime per Covid accertate nelle ultime 24 ore, con una media di 31 morti al giorno negli ultimi sette giorni (erano circa 25 nei sette giorni precedenti). Nel pieno della quarta ondata, sono numeri ancora lontani dall’emergenza di un anno o pochi mesi fa.

Covid: gli ultimi aggiornamenti

I numeri del bollettino regionale. Sono 971 i positivi bresciani in 24 ore, 17.621 in sette giorni con una media di 2.517 contagi al giorno, sabato erano 2.421, in aumento del 4% sui sette giorni. L’incidenza si attesta a quota 1412 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In tutta la Lombardia sono 10.425 i nuovi positivi, 194.861 in sette giorni con una media di 27.837 contagi al giorno (sabato erano 27.002), in aumento del 3,1% sui sette giorni.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 150 Comuni. Questi i più colpiti: