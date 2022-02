Covid, 2.373 bresciani contagiati e 7 morti: i paesi che piangono le vittime

Continuano a diminuire, in Lombardia, i ricoverati per covid nelle terapie intensive (-6) e nei reparti per malati non gravi (-74). A fronte di 157.969 tamponi effettuati, sono stati 16.098 i nuovi positivi nella giornata di mercoledì, secondo il bollettino diramato dalla Regione. Il tasso di positività si attesta al 10,1%.

I ricoverati in terapia intensiva sono ora 229, mentre quelli nei reparti 'ordinari' sono 2.970, scesi sotto la 'soglia psicologica' di tremila. Il virus ha purtroppo provocato altri 50 decessi nell'arco di 24 ore.

Nella città metropolitana di Milano i nuovi positivi sono stati 4.737, di cui 1.846 a Milano città. Nelle altre province: 1.569 a Bergamo, 1.385 a Monza-Brianza, 1.165 a Varese, 1.082 a Como, 817 a Mantova, 808 a Pavia, 637 a Cremona, 430 a Lecco, 386 a Lodi e 195 a Sondrio.

La situazione nel Bresciano

Nella nostra provincia si sono registrati 2.373 casi e 7 decessi, tra i quali: un 66enne, un 74enne e un 85enne di Brescia, un 85enne di Bovegno, una 91enne di Concesio, un 75enne di San Zeno e un 91enne di Villachiara.

Questi i Comuni più colpiti dal virus: