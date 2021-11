Covid: 286 bresciani contagiati e un morto, i nuovi casi Comune per Comune

Senza inutili allarmismi, giusto segnalare la nuova, piccola accelerazione che ha registrato la curva del contagio, almeno in provincia di Brescia (i grafici come sempre a fondo pagina) dopo qualche giorno di stallo: ma da qui a preoccuparsi per un'eventuale zona gialla ce ne vuole, grazie alla copertura vaccinale, e mente chi sostiene al contrario. Piuttosto si ragiona, giustamente, a qualche misura di contenimento locale, come la mascherina obbligatoria anche all'aperto, in centro storico (ma diciamocelo: chi già non la metteva nei momenti di assembramento e non solo?). Resistere, ancora qualche mese, prestando un po' di attenzione e senza dimenticarsi il richiamo vaccinale.

Questi i numeri del bollettino regionale: 286 i bresciani positivi al Covid nelle ultime 24 ore, 1.491 in sette giorni con una media di 213 casi al giorno, in aumento del 7,6% sui sette giorni (giovedì era +3,5%, mercoledì +2,7%) e dell'11,5% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 119 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 2.209 i nuovi positivi, 12.409 in sette giorni (come ai primi di maggio) con una media di 1.773 casi al giorno, in aumento del 4% sui sette giorni (giovedì era +5,2%, mercoledì +3,2%) e del 9,4% sui sette giorni precedenti. In aumento i ricoveri in ospedale: al 26 novembre sono 848 i pazienti Covid ricoverati in regione (giovedì erano 814, mercoledì 801) e di questi 81 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono solo 7 i lombardi deceduti per Covid nelle ultime 24 ore: tra questi anche una donna di 88 anni che abitava a Nave.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 79 Comuni. Nel dettaglio:

43 a Brescia,

19 a Chiari,

13 a Lonato del Garda,

10 a Concesio,

8 a Desenzano,

7 a Bovezzo, Calvisano, Montichiari,

6 a Darfo Boario Terme, Pontevico, Rezzato, Sirmione,

5 a Gavardo, Passirano, Rovato, Travagliato,

4 a Adro, Borgo San Giacomo, Castelmella, Gardone Valtrompia, Ospitaletto, Toscolano Maderno,

3 a Bedizzole, Capriolo, Carpenedolo, Castenedolo, Cellatica, Gardone Riviera, Gianico, Nave, Nuvolera, Sarezzo, Vobarno,

2 a Azzano Mella, Bagnolo Mella, Castegnato, Collebeato, Cologne, Erbusco, Ghedi, Iseo, Mairano, Manerba, Marcheno, Puegnago, Roccafranca, Sale Marasino, Salò, San Paolo, Tavernole sul Mella,

1 a Alfianello, Angolo Terme, Caino, Calcinato, Casto, Cazzago San Martino, Dello, Gussago, Idro, Isorella, Leno, Lumezzane, Niardo, Offlaga, Padenghe, Paderno Franciacorta, Paitone, Polpenazze, Pompiano, Pozzolengo, Provaglio d'Iseo, Quinzano, Roncadelle, San Felice, Tremosine, Trenzano, Villa Carcina e Villanuova.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia