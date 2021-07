Ondata variante Delta: 16 contagi, i nuovi casi Comune per Comune

Stabile la curva del contagio dopo le impennate dei giorni scorsi dovute all'incedere della variante Delta. In tutta la Lombardia sono 177 i nuovi positivi, 3.387 in sette giorni con una media di 484 contagi al giorno, addirittura in calo dello 0,8% sui sette giorni ma in crescita dell'1,9% sui sette giorni precedenti. Sono 179 invece i pazienti Covid ricoverati negli ospedali lombardi, di cui 28 in gravi condizioni in terapia intensiva.

La situazione in provincia di Brescia

In provincia di Brescia sono 16 i nuovi positivi: 262 negli ultimi sette giorni con una media di 37 nuovi casi al giorno, in crescita del 2,8% sui sette giorni e del 5,7% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, si attesta a quota 21 casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. I nuovi casi si registrano in particolare nell'Ovest bresciano, arrivando ai confini con la Franciacorta e il Sebino.

I nuovi contagi Comune per Comune

In tutta la provincia, comunque, si registrano nuovi positivi solo in 11 Comuni. Nel dettaglio:

3 a Brescia e Passirano,

2 a Erbusco,

1 a Castelcovati, Castrezzato, Chiari, Orzivecchi, Ospitaletto, Paratico, Provaglio d'Iseo, Travagliato.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia