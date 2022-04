Covid, 425 bresciani contagiati a 2 morti: i nuovi casi Comune per Comune

Meno di 25mila tamponi processati e contagi al ribasso anche in Lombardia. In tutta la regione sono 2.715 i nuovi positivi al Covid, 425 in provincia di Brescia: su base settimanale la curva conferma il suo stabile (ma lievissimo rialzo), ovvero +0,7% sui sette giorni e +2,2% sui sette precedenti in Lombardia (52.499 casi totali, 7.500 al giorno di media) e +0,9% sui sette giorni e +3,9% sui sette precedenti nel Bresciano (6.469 casi totali, 924 al giorno). L'incidenza (bresciana) si attesta a 518 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: ospedali e decessi

Stabile la situazione negli ospedali, dove si registra una lieve risalita dei ricoveri: al 26 aprile sono 1.252 i pazienti Covid ricoverati in tutta la Lombardia (lunedì erano 1.213, domenica 1.197) e di questi 37 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Si segnalano infine altri 22 decessi per coronavirus, con una media mobile di 28 morti al giorno negli ultimi sette giorni: due i decessi anche in provincia di Brescia, in città e a Bagnolo Mella.

I contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 102 Comuni. Nel dettaglio:

86 a Brescia,

13 a Desenzano,

10 a Montichiari,

9 a Concesio, Ghedi, Villa Carcina,

8 a Lonato, Manerbio, Mazzano, Rovato, Salò,

7 a Capriano del Colle, Lumezzane, Nave, Rezzato, Travagliato,

6 a Carpenedolo, Cazzago San Martino, Gussago, Leno, Ospitaletto,

5 a Borgosatollo, Gargnano, Marcheno, Roncadelle,

4 a Bedizzole, Bovezzo, Castelmella, Coccaglio, Erbusco, Gardone Valtrompia, Gavardo, Nuvolera, Pian Camuno, Polpenazze, Prevalle, Verolanuova,

3 a Borgo San Giacomo, Botticino, Calcinato, Dello, Edolo, Nuvolento, Pontoglio, Sarezzo,

2 a Azzano Mella, Bagnolo Mella, Caino, Chiari, Collebeato, Gardone Riviera, Malonno, Orzinuovi, Padenghe, Paitone, Palazzolo, Paratico, Pontevico, Pozzolengo, Rodengo Saiano, Seniga, Sirmione, Sonico, Toscolano Maderno, Verolavecchia,

1 a Bagolino, Barbariga, Barghe, Berzo Demo, Castegnato, Castenedolo, Cellatica, Cerveno, Flero, Isorella, Lavenone, Lodrino, Mairano, Montirone, Ome, Paderno Franciacorta, Pertica Alta, Pertica Bassa, Polaveno, Poncarale, Provaglio d'Iseo, Provaglio Valsabbia, Roccafranca, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Sale Marasino, Serle, Tavernole sul Mella, Trenzano, Villanuova, Visano, Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia