Covid: altri 1.149 bresciani contagiati, i Comuni più colpiti dal virus

Altri 1.149 nuovi positivi, e il totale dei bresciani in isolamento si avvicina a quota diecimila (sono 9.803). La buona notizia, a livello nazionale, è che l'indice di trasmissimibilità Rt torna sotto quota 1, sintomo che i contagi rallentano. Dal fronte del Govern, però, sembra che si stia ragionando per una proroga di un mese dell'obbligo di mascherina al chiuso, teoricamente in scadenza a fine aprile.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 9.195 i nuovi positivi su 65.635 tamponi effettuati, per un indice di positività del 14%.

I dati:

i tamponi effettuati: 65.635, totale complessivo: 36.274.125

i nuovi casi positivi: 9.195

in terapia intensiva: 37 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.203 (+7)

i decessi, totale complessivo: 39.748 (+36)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.965 di cui 1.178 a Milano città;

Bergamo: 651;

Brescia: 1.149;

Como: 551;

Cremona: 298;

Lecco: 395;

Lodi: 153;

Mantova: 471;

Monza e Brianza: 781;

Pavia: 539;

Sondrio: 175;

Varese: 791.

I contagi Comune per Comune

I Comuni del Bresciano con il più alto numero (in termini assoluti) di nuovi contagi:

223 a Brescia,

34 a Desenzano del Garda,

22 a Lumezzane,

26 a Gussago,

18 a Palazzolo sull'Oglio,

17 a Gavardo, Ospitaletto, Rovato,

16 a Botticino, Cologne, Rezzato,

14 a Castel Mella, Castenedolo, Cazzago San Martino, Flero, Leno, Montichiari,

12 a Bagnolo Mella, Bovezzo, Ghedi,

11 a Bedizzole, Chiari, Concesio, Erbusco, Lonato del Garda, Travagliato,

10 a Cellatica, Mazzano, Pisogne, Pontevico, Sarezzo, Villa Carcina,

9 a Carpenedolo, Darfo Boario Terme, Gardone Val Trompia, Iseo, Provaglio d'Iseo, Vobarno,

8 a Borgosatollo, Calcinato, Coccaglio, Collebeato, Manerba del Garda, Orzinuovi, Prevalle,

7 a Capriolo, Passirano, Poncarale, San Zeno Naviglio, Torbole Casaglia, Verolanuova,

6 a Calvisano, Capriano del Colle, Castegnato, Manerbio, Nave, Roncadelle, Salò,

5 a Borgo San Giacomo, Borno, Cividate Camuno, Gambara, Monticelli Brusati, Paderno Franciacorta, Puegnago sul Garda, Roè Volciano, Rudiano, Sabbio Chiese, Vestone.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia