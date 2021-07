Covid, casi in aumento del 49%: i nuovi contagi Comune per Comune

Contagi in aumento del 49% in provincia di Brescia nella settimana appena conclusa, rispetto a quella precedente (dal 5 all'11 luglio): si è passati da 96 a 143 contagi totali, con una media giornaliera di 20 casi al giorno; domenica scorsa erano 14. Va ancora peggio in Lombardia: 2.343 casi totali nella settimana dal 12 al 18 luglio, erano stati 1.180 la settimana precedente. Di fatto sono raddoppiati, con un incremento del 98,6%.

E' l'effetto della variante Delta, ormai predominante anche nella nostra regione. A cui però, almeno per ora, non corrisponde un aumento dei ricoveri in ospedale né tanto meno dei decessi: sono 166 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia, di cui 31 in terapia intensiva; venerdì erano 173 totali di cui 30 in terapia intensiva, lunedì scorso erano 164 i ricoverati e 36 i pazienti in gravi condizioni in terapia intensiva. Come sempre i grafici sono a fondo pagina.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano sono 28 i positivi delle ultime 24 ore, in 22 Comuni. Nel dettaglio:

3 a Toscolano Maderno,

2 a Brescia, Leno, Sirmione e Verolanuova,

1 a Bedizzole, Castegnato, Desenzano, Flero, Gavardo, Ghedi, Gianico, Manerbio, Mazzano, Ospitaletto, Padenghe, Piancogno, Prevalle, Puegnago, Sellero, Villa Carcina e Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia