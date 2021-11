Covid: boom di ricoveri, 2 morti e 173 contagi, i nuovi casi Comune per Comune

Eloquente il grafico sui ricoverati Covid in Lombardia, come sempre a fondo pagina: per la prima volta (ormai da mesi) in un solo giorno si registra un incremento importante, un saldo di 65 nuovi ingressi in ospedale che porta il totale dei pazienti ricoverati per coronavirus a quota 575 (lunedì erano 510, domenica 491) di cui 51 in gravi condizioni in terapia intensiva. Resta da vedere se sarà una tendenza o se invece l'incremento quotidiano tornerà ad essere più contenuto e sotto controllo. In ogni caso, un'altra vita rispetto (grazie ai vaccini): lo stesso giorno di un anno fa, il 16 novembre 2020, eravamo già in zona rossa con 8.756 ricoverati per Covid solo in Lombardia, e un centinaio di morti in 24 ore.

La situazione a Brescia e in Lombardia

I numeri odierni confermano invece 5 decessi in tutta la regione, tra i quali ci sono un 98enne di Desenzano e una 93enne di Verolavecchia. In provincia di Brescia sono 173 i nuovi positivi, 919 in sette giorni (mai così tanti dalla metà di maggio) con una media di 131 casi al giorno, in aumento dell'8,3% sui sette giorni (lunedì era +5,2%, domenica +3,6%) e del 13,9% sui sette giorni precedenti. L'incidenza è di fatto raddoppiata in dieci giorni, oggi fissata a quota 74 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

In tutta la Lombardia sono 1.409 i positivi in 24 ore, 7.414 in sette giorni (mai così tanti come da maggio) con una media di 1.059 casi al giorno, in aumento dell'8,2% sui sette giorni e dell'11,6% sui sette giorni precedenti. Un fatto da non dimenticare: anche tra lunedì e martedì sono stati processati quasi 150mila tamponi.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 62 Comuni. Nel dettaglio:

48 a Brescia,

6 a Desenzano del Garda,

5 a Gardone Valtrompia, Trenzano,

4 a Collebeato, Concesio, Montichiari, Rezzato, Rodengo Saiano, Travagliato,

3 a Bagnolo Mella, Castenedolo, Castrezzato, Nave, Soiano, Torbole Casaglia, Verolanuova,

2 a Barbariga, Bassano Bresciano, Calcinato, Carpenedolo, Castegnato, Corte Franca, Darfo Boario Terme, Isorella, Lumezzane, Orzinuovi, Ospitaletto, Padenghe, Pontevico, Provaglio d'Iseo, Sarezzo, Villa Carcina, Villanuova, Vobarno,

1 a Azzano Mella, Botticino, Castelmella, Coccaglio, Cologne, Corzano, Gardone Riviera, Gavardo, Ghedi, Gussago, Iseo, Lonato, Manerbio, Marcheno, Montisola, Palazzolo, Pavone Mella, Poncarale, Prevalle, Roncadelle, Sabbio Chiese, San Paolo, Sirmione, Tavernole sul Mella, Toscolano Maderno e Vestone.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia