Covid, contagi e isolamenti in aumento: 646 bresciani nuovi positivi e un decesso

Nuovi positivi, ricoveri, terapie intensive, isolamenti domiciliari: aumentano ancora i dati relativi alla pandemia nella nostra provincia e nel resto della Lombardia. Ai 630 casi di giovedì (qui il report completo) si aggiungono i 646 di venerdì.

Con l'aumento dei positivi tornano a salire, lentamente, anche gli isolamenti domiciliari, ieri a 5.245, in aumento rispetto ai 5.169 di giovedì. La vittima abitava a Mazzano.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 5.861 i nuovi casi positivi, ancora in aumento come nei giorni scorsi. Ai 25 decessi di giovedì, se ne aggiungono purtroppo altri 19 nelle ultime 24 ore.

I dati in regione:

i tamponi effettuati: 60.094, totale complessivo: 33.659.816

i nuovi casi positivi: 5.861

in terapia intensiva: 73 (+1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 783 (+7)

i decessi, totale complessivo: 38.889 (+19)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.013 di cui 968 a Milano città;

Bergamo: 358;

Brescia: 646;

Como: 406;

Cremona: 196;

Lecco: 205;

Lodi: 98;

Mantova: 249;

Monza e Brianza: 500;

Pavia: 304;

Sondrio: 93;

Varese: 499.

I contagi in provincia di Brescia

Questi i Comuni bresciani più contagiati nelle ultime 24 ore: