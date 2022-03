Covid, contagi (ancora) al rialzo: 630 bresciani positivi in 24 ore, un morto

La tendenza è ormai definita, dopo qualche giorno di assestamento: contagi al rialzo anche a Brescia e in Lombardia. Nessun effetto (ancora) sugli ospedali, ma non furono drammatiche nemmeno le conseguenze della quarta ondata (i grafici, come sempre, a fondo pagina): viva il vaccino, resistere. I numeri del bollettino regionale. Sono 630 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 3.540 in sette giorni con una media di 506 contagi al giorno, in aumento del 3,3% sui sette giorni (mercoledì era +0,2%, martedì +1,9%) e del 3,5% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 284 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 5.813 i nuovi positivi, 31.636 in sette giorni con una media di 4.519 casi al giorno, in aumento del 4,7% sui sette giorni e del 7,8% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 10 marzo sono 848 i pazienti Covid ricoverati, e di questi 72 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Sono infine 25 i decessi per coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore in Lombardia: la media mobile è di poco inferiore ai 26 decessi al giorno, negli ultimi sette giorni. Una vittima anche nel Bresciano, residente a Nave.

I contagi in provincia di Brescia

Questi i Comuni bresciani più contagiati nelle ultime 24 ore: