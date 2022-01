Covid: 3.504 bresciani nuovi positivi nell’ultimo giorno dell’anno, la situazione

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid e la variante Omicron. Un nuovo record di contagi si è registrato venerdì. Stando al bollettino del 31 dicembre, i nuovi positivi sono 41.458 - a fronte di 229.055 tamponi effettuati. Il rapporto tra casi testati e contagiati si attesta al 18%, in lieve aumento rispetto al dato di giovedì (qui il report completo). ?

Aumentano anche i ricoveri negli ospedali: nei reparti ordinari ci sono 1.859 pazienti Covid - in aumento di 28 unità rispetto a giovedì -, mentre in terapia intensiva i posti letto occupati sono 221, 17 in più rispetto alle 24 ore precedenti. La Lombardia da lunedì 3 gennaio sarà in zona gialla, come confermato nelle scorse ore dal governatore Fontana.

Pesantissimo il bilancio delle vittime: i morti nell'ultima giornata sono 37, con il tragico bilancio da inizio epidemia arrivato a 35.081 vittime. Nel Bresciano, i nuovi casi si attestano a 3.504, contro i 3.663 del giorno precedente.

I nuovi casi per provincia: