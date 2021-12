Covid, nuovo record di contagi: 3.663 in 24 ore

Non si ferma la corsa della variante Omicron. In Lombardia, come a Brescia. Nella giornata di giovedì è stato registrato un nuovo record di casi positivi: quasi 40mila in tutta la regione, di cui 3.663 nella nostra provincia.

Stando ai numeri dei bollettini regionali negli ultimi sette giorni si sono registrati oltre 12mila casi solo nella nostra provincia, il triplo rispetto alla settimana precedente. L'incidenza, mai così alta, si attesta a quota 971 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Boom di contagi anche a livello regionale: 39.152 dei 229.059 tamponi processati sono risultati positivi (il 17%). Mai così tanti dall'inizio della pandemia. Per fortuna, grazie all'effetto vaccini, ai moltissimi contagi non corrispondono altrettanti casi gravi. E così gli ospedali reggono: 2.035 (13 in più rispetto a mercoledì) i pazienti Covid ricoverati di cui 204 in gravi condizioni in terapia intensiva. In tutta la regione i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 36: tra le vittime non ci sono bresciani.

Numeri da zona gialla: è stata superata la soglia di occupazione delle terapie intensive (siamo a oltre il 13%) e dei reparti Covid (oltre il 17%). Nelle prossime ore la cabina di regia, sulla base dei dati elaborati dall'istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, deciderà in merito al passaggio.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in quasi 200 Comuni. Questi i più colpiti: