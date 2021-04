Insegnante positiva al coronavirus: cinque classi finiscono in quarantena

Dopo una sola settimana in presenza, torna lo spettro quarantena per le scuole. Da mercoledi 21 aprile, quasi tutta la secondaria di primo grado di Isorella è a casa per almeno due settimane e potrà tornare in aula solo dopo un tampone negativo.

A pochi giorni dal rientro tra i banchi, ovvero il 12 aprile, cinque classi su sette sono tornate alla didattica a distanza in quanto una docente, che insegnava in tutte e cinque le classi, è risultata positiva al Coronavirus. Immediatamente sono scattate le procedure dell’Ats e il preside ha sospeso le lezioni in presenza.

Non si parla di focolaio, in quanto sembrerebbe che nessuno dei ragazzi sia positivo al coronavirus, ma dovranno comunque rispettare la quarantena fiduciaria e tornare a studiare da casa.