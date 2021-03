Vaccinazioni anti-Covid per la fascia 60-79 anni: attenti alla fake news

"Purtroppo sta circolando in rete una comunicazione ingannevole, che non corrisponde al vero. Non appena sarà possibile prenotare la vaccinazione anche per tutte le categorie attualmente non comprese nella programmazione del ministero della Salute, lo comunicheremo su tutti i canali ufficiali della Regione Lombardia. Aiutateci a diffondere questo messaggio".

Così Lombardia Notizie, l'agenzia di stampa della Regione Lombardia, anche attraverso i suoi canali 'social', comunica che la notizia dell'apertura delle prenotazioni per il vaccino anti-Covid per la fascia d'età compresa tra i 60 e i 79 anni non corrisponde al vero.