Covid, negli ospedali scatta il "Livello 4B": è l'emergenza massima

Solo negli ospedali bresciani si contano tra i 1.200 e i 1.300 pazienti Covid ricoverati, e tanti già trasferiti in altre province: sono invece più di 6.700 in tutta la Lombardia, di cui ben oltre il 10 percento in gravi condizioni in terapia intensiva (dove la mortalità si avvicina al 38%). Sono questi i numeri (in crescita) dell'emergenza che si fa sempre più pressante.

Se la curva del contagio comincia a rallentare, non è così per gli accessi in ospedale (che continueranno a salire per parecchi giorni, in ritardo rispetto alla prima rilevazione del contagio). Per questo motivo da lunedì mattina la Regione ha attivato il livello di emergenza 4B, il più alto possibile.

Attivato il livello di emergenza 4B

Come già per il livello di emergenza 4, attivato poco più di una settimana fa, anche il livello 4B prevede ulteriori riconversioni di posti letto (anche di Rianimazione) per accogliere pazienti Covid, oltre alla graduale riduzione (ma da disporre con effetto immediato, come si legge in una nota della Direzione generale al Welfare) di tutti gli interventi e le visite non urgenti e differibili, sia nelle strutture pubbliche che in quelle private.

La situazione negli ospedali bresciani

Un salto indietro nel tempo, inevitabile, come nel novembre scorso sperando non si torni più alla situazione di marzo e aprile di un anno fa. Nonostante i trasferimenti in altre province (su tutte Bergamo, Cremona e Milano) sono aumentati ancora i pazienti Covid nei nosocomi bresciani: come detto, al 14 marzo erano tra i 1.200 e i 1.300, di cui circa 500 agli Spedali Civili (Civile, Montichiari, Gardone Valtrompia), tra i 230 e i 250 all'Asst del Garda (Desenzano, Gavardo, Manerbio, Prevalle), più di 150 alla Poliambulanza, più di 120 negli ospedali del Gruppo San Donato (Città di Brescia, Sant'Anna, San Rocco), oltre un centinaio all'Asst Franciacorta, la stessa cifra nelle strutture di riabilitazione.