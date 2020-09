Coronavirus a scuola: 3 nuovi casi nel Bresciano, più di 50 studenti in quarantena

Coronavirus a scuola, tre nuovi casi di positività nella Bassa Bresciana (e un quarto in corso di accertamento): due si riferiscono all'Istituto comprensivo di Orzinuovi (uno nella sede centrale e uno a Pompiano) e un altro in una scuola privata, sempre a Orzinuovi. La buona notizia è che i bambini e i ragazzi stanno tutti bene, o comunque con pochi sintomi: ma sarebbero già più di 50 gli studenti in isolamento, in attesa dell'esito dei test.

I casi confermati nelle ultime ore

Tra i casi confermati gli ultimi aggiornamenti confermano una bambina della seconda elementare di Pompiano e un ragazzino della seconda media di Orzinuovi: tutti i compagni di classe saranno posti in isolamento, dunque nessuno tornerà più a scuola fino a nuovo ordine dell'Ats, l'Agenzia di tutela della Salute.

E' ancora da confermare il presunto caso di positività di una seconda bambina, che sarebbe tra l'altro la sorella minore della studentessa positiva alle elementari di Pompiano: frequenta la scuola materna nello stesso paese. C'è già la conferma, infine, per una seconda positività a Orzinuovi: si tratterebbe di un ragazzino di prima media, paucisintomatico.

Dall'inizio della scuola già 10 positivi

Dall'inizio della scuola sarebbero già una decina i bambini e i ragazzi positivi al Covid-19 in tutta la provincia, e ben più di un centinaio gli studenti attualmente in isolamento. Solo poche ore fa erano stati segnalati anche due nuovi casi nella Bassa, a Manerbio: per tutti i compagni di classe è scattata la quarantena.