Coronavirus: altri due bambini positivi alle elementari, classi in isolamento

Ad oggi sarebbero almeno due i bambini positivi al Covid-19 alle scuole elementari di Manerbio: un alunno di terza e una studentessa di quinta. La buona notizia è che entrambi stanno bene, sarebbero sintomatici o al massimo paucisintomatici. Nel primo caso si registra anche un piccolo cluster familiare: in tutto il paese sono 5 i positivi nelle ultime 24 ore (dati di Regione Lombardia).

Come da prassi è scattato l'ormai celebre “protocollo Covid” anche nell'istituto della Bassa: i compagni di classe dei due bambini positivi al coronavirus saranno messi in quarantena e saranno immediatamente sottoposti a tampone. Quindi altre due classi a casa in attesa degli esiti dei test.

Il bilancio dall'inizio della scuola

Dall'inizio del nuovo anno scolastico sono già 7 i bambini e i ragazzi positivi in tutta la provincia di Brescia: tutto era cominciato da una scuola materna della città, poi tre fratellini positivi a Rovato, un'altra ragazza alle scuole medie di Boario (solo per citarne alcuni). Sono più di un centinaio gli studenti attualmente in isolamento precauzionale.