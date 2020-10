Non sia un'altra Val Seriana: chiudere Milano per salvare la Lombardia (e l'Italia)

256, 133, 173, 140, 318, 174, ieri 253: sono i nuovi ricoveri per coronavirus nell'ultima settimana in Lombardia, per un totale di 1.447. A questi si aggiungono i numeri delle terapie intensive, arrivati a quota 271. La media, sempre nell'ultima settimana, è stata di 21 al giorno: il trend di crescita è esponenziale, non c'è bisogno di essere esperti di statistica per capire che, anche nel breve periodo, questo andamento non è sostenibile. La regione guidata da Fontana e dal sempre vigile Gallera, al massimo sforzo può arrivare a 1400 letti di TI. Nel giro di un mese, anche ipotizzando un ottimistico (ma non realistico) andamento lineare dei ricoveri, saremo già ben oltre la soglia di allerta.





È proprio ragionando su questi numeri, che il Governo ha deciso il lockdown serale di bar e ristoranti. Starsene a bocca aperta a bere e a mangiare, in un locale chiuso nel corso di una pandemia, non è certo una grande idea: secondo uno studio dei Centers for Disease Control and Prevention (importanti organismi di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti), tra gli adulti che hanno fatto il test del SARS-CoV-2, quelli positivi hanno segnalato il doppio delle volte di cenare al ristorante, rispetto a quelli risultati negativi. Ed è inutile strillare che sulla metropolitana e negli autobus è sicuramente peggio: si va per progressività, prima di paralizzare il sistema di trasporti di un paese è meglio chiudere qualche cucina. Naturalmente, chi vede la propria attività bloccata dovrà essere rimborsato dallo Stato e, se i soldi non arriveranno, farà bene a scendere in strada a protestare. È chiaro che farlo prima non ha senso, nonostante la rabbia comprensibile.

C'è però qualcosa che non torna, nella strategia di contenimento dei contagi; ed è proprio la suddetta progressività. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, da mesi cantilena in ogni intervista di misure "mirate" e – per l'appunto – "progressive"; non se ne sono viste finora. La sensazione è che si sia arrivati al mini-lockdown per non dover dichiarare zone rosse due grandi metropoli come Milano e Napoli. Nessuno ne ha il coraggio, né il Governo né la Regione: valga per tutti gli italiani, allora. Il paradigma d'intervento doveva essere prima il locale e poi il nazionale, ma è stato irrazionalmente invertito nell'arco di pochi giorni. Però è inutile girarci attorno, il capoluogo meneghino è oggi la nuova Val Seriana: è lì che si registra la metà dei contagi lombardi giornalieri. Come se non bastasse, gli ospedali sono già allo stremo, i malati vengono trasportati nei nosocomi di Brescia, Bergamo e Cremona.

Siamo stati la nazione con le regole anti-contagio più ferree dell'intera Europa quest'estate, gli unici a mantenere sempre l'obbligo di mascherina all'interno dei locali pubblici e nei mezzi di trasporto. Oltralpe, i risultati si sono visti: gli ospedali parigini sono già al collasso da dieci giorni, l'abbiente Olanda sta già portando i suoi malati più gravi in Germania, proprio come successo a Bergamo durante la prima ondata, mentre la (spudoratamente) ricca Svizzera ha annunciato che – con l'attuale trend – il limite di capacità delle terapie intensive sarà raggiunto tra il 5 e il 18 novembre (e intanto, in molti cantoni, le case di riposo sono ancora aperte ai parenti senza restrizione alcuna: pura follia). Non è solamente una questione di soldi, reagire bene in una situazione d'emergenza: ma soprattutto di regole logiche e rigorose, e di tanta (auto)disciplina.

Non ha senso vanificare quanto fatto di buono in tutti questi mesi, allora. E purtroppo non c'è altra soluzione: Milano e i comuni della "Città metropolitana" sono uno spaventoso supercluster, oltre 3,2 milioni di abitanti addensati in 2.080 per chilometro quadrato, dei quali – nell'ultima settimana – in 2.000 sono risultati giornalmente positivi al Covid-19: devono essere dichiarati zona rossa, proprio come la piccola Codogno, consentendo all'interno solo il lavoro a distanza, almeno per i giorni necessari a rallentare il trend attuale e a consentire alle Ats di riprendere il controllo del tracciamento dei contatti. Una misura, questa sì, che avrebbe un effetto molto più incisivo della chiusura serale dei locali. Anche perché, tra le poche certezze che abbiamo raccolto da febbraio, c'è la sicura efficacia del divieto di spostamento per fermare la pandemia. Per chi non ne fosse convito, basti pensare che, a marzo, a Bergamo c'è stato un aumento della mortalità del 568%, mentre a Roma è diminuita del 9,4%.

All'arrivo della prima ondata, Conte e Fontana hanno perso tempo prezioso genuflettendosi davanti a Confindustria, alla sua volontà (leggasi profitto) di restare aperti a ogni costo per non dare "un segnale di mancata capacità produttiva". Ma sia il premier sia il governatore hanno ora il potere (e il dovere) di prendere una decisione: bisogna chiudere il capoluogo lombardo il prima possibile, per evitare che la seconda ondata travolga il resto del Nord in poche settimane. È tempo di fare una scelta coraggiosa oggi, per evitarne una ben più drammatica dopodomani: un nuovo lockdown generale che affosserebbe del tutto la nostra già traballante economia. Purtroppo, guardando a Milano, l'impressione è che sia già troppo tardi.