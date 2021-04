Il Comune travolto da uno tsunami di contagi: 1.033 casi ogni 100mila abitanti

Situazione critica a Edolo: con 40 positivi in quattro giorni il paese è da zona rossa. Anche il sindaco pronto a prendere provvedimenti. Dieci persone sono già in ospedale

L'ombra della zona rossa incombe sul piccolo Comune di Edolo. Il focolaio che si è scatenato tra genitori e bambini della scuola dell'infanzia Felice Romelli (già chiusa, con un centinaio di bimbi in quarantena) potrebbe avere ripercussioni pesantissime, e forse conseguenze drammatiche. Il sindaco Luca Masneri ha stimato in 400 i “potenziali recettori” del virus: sarebbe un disastro. Per questo non si esclude l'ipotesi della zona rossa: “Se i dati continueranno su questa linea il paese diventerà zona rossa, ci togliamo il dubbio, la istituiamo noi e chiudiamo tutto finché i dati non rientrano”, ha detto il primo cittadino.

E i dati, in effetti, fanno preoccupare. Negli ultimi sette giorni si sono registrati 46 positivi totali, con picchi di 17 casi il 19 aprile e 16 casi il 21 (40 casi in quattro giorni): l'incidenza, calcolata su 4.450 residenti, ha raggiunto quota 1.033 nuovi casi in sette giorni ogni 100mila abitanti, ovvero più di quattro volte la soglia “automatica” da zona rossa, che il Governo ha calcolato in 250.

Trovata una variante: il protocollo sanitario

A scatenare il focolaio ci sarebbero state delle feste di compleanno in case private, coinvolgendo genitori e bambini della scuola dell'infanzia. E in pochi giorni si è scatenato il caos. Tutti i bambini (un centinaio) sono già a casa e saranno sottoposti a tampone molecolare: “In uno dei positivi – ha detto ancora Masneri – è stata riscontrata una variante: il protocollo sanitario prevede di determinarne il perimetro della diffusione, e probabilmente ce ne sono altri già contagiati”.

Negli ultimi dieci giorni il paese ha pianto altri tre lutti per coronavirus: gli ultimi dati disponibili, aggiornati al 21 aprile, confermavano 79 persone attualmente positive al Covid, di cui 10 già ricoverate in ospedale.