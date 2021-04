Stroncato in pochi giorni dal Covid: anche la moglie sta lottando contro il virus

Stroncato in pochi giorni dalla furia del coronavirus, a soli 71 anni: la comunità di Rezzato si stringe al cordoglio dei familiari per la scomparsa di Domenico Zani, noto anche come “Menèc”. Nella speranza che almeno la moglie, anche lei colpita dal Covid, riesca a superare l'infezione. Niente da fare, purtroppo, per Domenico.

La malattia non gli ha lasciato scampo: a seguito dei primi sintomi era stato subito ricoverato in ospedale, poi trasferito a Bergamo dove è spirato. Oltre all'amata moglie Giuseppina, lo piangono gli adorati figli Stefano, Simone e Francesco. La salma è arrivata lunedì mattina nella casa funeraria La Cattolica.

I funerali saranno celebrati martedì pomeriggio, alle 14.30 nella parrocchia di San Carlo Borromeo a Rezzato, dove ha sempre vissuto. Era un alpino orgoglioso, sempre in prima linea nelle attività organizzate dalle Penne nere. Ma è stato anche un instancabile volontario della parrocchia.