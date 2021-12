Nonostante i divieti, si continua a ballare: discoteca chiusa dai carabinieri

A meno di 24 ore dalla messa in vigore del nuovo decreto anti-Covid di Natale, prime sanzioni e chiusure anche in Lombardia. Nella Bergamasca, a Curno, il 26 dicembre è stato chiuso per 5 giorni (e multato per 400 euro) il locale Casa Loca: come riferito dai carabinieri, all'interno del locale è stato constatato un “considerevole assembramento”, come detto in violazione del nuovo decreto che dispone il divieto di attività di spettacoli danzanti.

Mancava anche la licenza

Gli accertamenti dei militari hanno permesso inoltre di verificare la mancanza della licenza per attività danzanti: dunque non avrebbe potuto allestire una discoteca nemmeno se la norma l'avesse consentito. Chiuso per 5 giorni, ora la “palla” passa alla Prefettura, che potrebbe disporre una proroga.

Lo stesso locale, ricordiamo, era stato chiuso anche lo scorso ottobre: in quel caso non per violazioni delle norme anti-Covid, ma in quanto i militari avevano verificato all'interno l'impiego di alcuni lavoratori in nero. In tutta la provincia di Bergamo, nel giorno di Santo Stefano, sono stati controllati 95 esercizi commerciali: solo 3 quelli sanzionati.