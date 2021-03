In azienda riunione di lavoro, ma sono in 22 senza mascherina: tutti multati

Sono stati colti in flagrante senza mascherine nel bel mezzo di una riunione di lavoro. L'episodio è andato in scena giovedì all'interno della sede di un'azienda, in via Corsica a Brescia, dove è intervenuto personale della Squadra Amministrativa della Questura insieme ai colleghi dell'Ats e dell'Ispettorato del Lavoro.

Inequivocabile la scena che si sono trovati davanti: 22 persone si trovavano in riunione, prive di mascherine protettive, senza rispettare il distanziamento sociale, all'interno di una stanza con le finistre chiuse.

Il mancato rispetto delle normative anti Covid è costato caro: tutti i presenti sono stati sanzionati - 4 addirittura in misura doppia poichè recidivi - e l'azienda è stata chiusa per 5 giorni.

Numerosi i controlli effettuati negli ultimi giorni per garantire il rispetto delle misure anti contagio. In particolare nella zona del centro storico e dei parchi cittadini sono stati controllati parecchi giovani, 9 dei quali sanzionati per il mancato rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina.

Domenica pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Provinciale sono intervenuti in via Trumplina, davanti al supermercato Conad, dove si era formato un notevole assembramento di ragazzi.

Subito dopo la mezzanotte le Volanti si sono dirette, invece, in via Vergnano dove due persone di origine straniera sono state trovate sprovviste di documenti al "Banana loca". Il locale sarà sanzionato secondo la normativa in materia di contrasto al Covid.