Covid, 203 contagi nelle ultime 24 ore: i casi contagi Comune per Comune

Sono 1.287 i nuovi positivi in Lombardia, con 23 decessi: in provincia di Brescia 203 casi, i contagi Comune per Comune

Le variazioni percentuali dei nuovi casi settimanali tornano a scendere dopo due giorni di festa, in tutta la Lombardia: a Brescia sono 203 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore, 1.451 negli ultimi sette giorni con una media di 207 casi al giorno, in calo del 6,8% sui sette giorni (sabato era +0,9%, venerdì -6%, giovedì +7,8%: è un'altalena, e la curva così è piatta) e del 5,9% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta sui 115 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. Nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio, con 1.451 casi totali, è stato registrato il 7,6% in meno dei contagi della settimana dal 19 al 25 aprile (1.571 casi totali).

Simile la situazione nel resto della Lombardia. Sono 1.287 i positivi delle ultime 24 ore: 12.627 negli ultimi sette giorni con una media di 1.804 casi al giorno, in calo del 5,1% sui sette giorni (sabato era -1,3%, venerdì -0,7%, giovedì -1,5%) e del 6,3% sui sette giorni precedenti. Nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio, con 12.627 casi totali, si è registrato il 9,1% dei contagi della settimana dal 19 al 25 aprile (con 13.898 casi totali).

La situazione: morti, vaccini e ospedali

Nel weekend del Primo Maggio si contano altre 75 croci per coronavirus in Lombardia, di cui 52 tra venerdì e sabato e 52 tra sabato e domenica (totale 32.945 vittime dall'inizio della pandemia). I ricoverati Covid sono scesi sotto la simbolica soglia dei 4mila: ad oggi sono 3.832 i pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 542 in gravi condizioni in terapia intensiva. Sul fronte dei vaccini, al 2 maggio in Lombardia sono state somministrate circa 3,554 milioni di dosi, di cui 2,548 milioni di prime dosi e oltre 1 milione di richiami; in provincia di Brescia il 30,04% della popolazione risulta parzialmente immunizzato almeno con una dose. Oltre il 50% dei vaccinati ha più di 70 anni: è per questo che l'età media dei nuovi contagi si sta molto abbassando.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 87 Comuni. Nel dettaglio: