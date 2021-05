Coronavirus, 39 contagi nel Bresciano: i nuovi casi Comune per Comune

Sono 666 i nuovi positivi in Lombardia, con 15 decessi: in provincia di Brescia 88 casi, i contagi Comune per Comune

Per la terza volta in poche settimane nessun morto Covid in 24 ore in provincia di Brescia: non succedeva ormai dai primi dell'autunno. I numeri, di nuovo in discesa: 88 positivi tra martedì e mercoledì e 555 contagi negli ultimi sette giorni, con una media di 79 casi al giorno, in calo del 3,7% sui sette giorni (mercoledì era +1,2%, martedì -1,2%) e del 2,5% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, si attesta a quota 44 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. Ma ci sono (poche) eccezioni: tra questi il piccolo Comune di Collio, in Valtrompia, che "viaggia" a un ritmo di oltre 900 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Contagi e ospedali: la situazione

Numeri da zona bianca, come in Lombardia (lo ha riferito lo stesso presidente Attilio Fontana): 666 i nuovi positivi in 24 ore, 4.809 negli ultimi sette giorni con una media di 687 contagi al giorno, in calo del 5,4% sui sette giorni e del 7% sui sette giorni precedenti. Ad oggi sono 1.642 i pazienti Covid ricoverati in ospedale: così pochi, non succedeva da ottobre. Di questi, 273 (il 16,62%) sono in gravi condizioni in terapia intensiva. La nostra regione piange altre 15 croci per Covid, totale 33.510 da quando tutto è cominciato.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 39 Comuni. Nel dettaglio:

16 a Brescia,

7 a Manerbio,

6 a Lumezzane,

5 a Lonato del Garda, Collio,

4 a Villa Carcina,

3 a Montichiari, Vobarno,

2 a Bedizzole, Darfo Boario Terme, Gambara, Ghedi, Leno, Lograto, Passirano, Rezzato,

1 a Bagnolo Mella, Borgosatollo, Bovegno, Cellatica, Desenzano, Gardone Valtrompia, Gussago, Mazzano, Monticelli Brusati, Montirone, Muscoline, Nave, Orzivecchi, Ospitaletto, Pertica Alta, Polpenazze, Quinzano, Rovato, Sabbio Chiese, Salò, Sarezzo, Sirmione.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni