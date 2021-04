Covid: a Brescia 295 positivi e 9 morti, i contagi Comune per Comune

Sono 2.304 i nuovi positivi in Lombardia, con 57 decessi: in provincia di Brescia 295 casi e 9 morti

Stabile al ribasso la curva del contagio, che inevitabilmente rallenta (i grafici a fondo pagina) dopo il brusco calo degli ultimi giorni: bene così, resistere, a un passo dall'allentamento delle restrizioni. Sperando sia la volta buona, e non una mossa azzardata. Intanto, i contagi: 295 i nuovi positivi in provincia di Brescia nelle ultime 24 ore, 1.617 negli ultimi sette giorni (mai così pochi da mesi) con una media di 231 casi al giorno, in calo dello 0,4% sui sette giorni (giovedì era -10,8%, mercoledì -3%) e dell'11% sui sette giorni precedenti. L'incidenza è fissa a 128 nuovi casi per 100mila abitanti in sette giorni: nelle settimane del picco, a marzo, era arrivata a oltre 580.

Morti altri 9 bresciani per Covid

La nostra provincia piange altri 9 morti per Covid: sono 55 nei primi cinque giorni di questa settimana, erano 61 negli stessi giorni della settimana precedente. Tra i decessi registrati nelle ultime 24 ore ci sono uomini e donne che abitavano a Brescia, Brione, Montichiari, Paderno Franciacorta e in Valle Camonica. La vittima più giovane: un uomo di soli 63 anni. In tutta la Lombardia sono 57 i morti Covid nelle ultime 24 ore, 32.569 il totale da quando tutto è cominciato.

La situazione in Lombardia

Sul fronte dei nuovi casi, sono 2.304 i positivi tra mercoledì e giovedì in Lombardia: 13.946 negli ultimi sette giorni (il dato più basso dal 12 febbraio) con una media di 1.992 nuovi casi al giorno, in calo dello 0,9% sui sette giorni e del 2,4% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: per la prima volta, da quasi due mesi, ci sono meno di 5mila pazienti Covid nelle strutture sanitarie della Lombardia. Il dato aggiornato al 23 aprile conferma 4.829 ricoverati, di cui 644 (il 13,33%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in un centinaio di Comuni. Nel dettaglio:

31 a Brescia,

14 a Montichiari,

13 a Carpenedolo,

9 a Desenzano del Garda,

7 a Montisola, San Paolo,

6 a Gussago, Sirmione,

5 a Bienno, Edolo, Lumezzane, Mazzano, Rovato, Sarezzo, Villa Carcina,

4 a Bagnolo Mella, Cividate Camuno, Concesio, Darfo Boario Terme, Leno, Manerbio, Nuvolera, Seniga,

3 a Bovezzo, Castenedolo, Lonato, Offlaga, Ospitaletto, Palazzolo, Pian Camuno, Prevalle, Puegnago, Rodengo Saiano, Roncadelle, Vobarno,

2 a Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Castegnato, Castrezzato, Cellatica, Coccaglio, Collebeato, Cologne, Erbusco, Esine, Gardone Valtrompia, Gottolengo, Isorella, Moniga, Monticelli Brusati, Muscoline, Piancogno, Pisogne, San Gervasio, San Zeno, Zone,

1 a Alfianello, Bagolino, Berzo Inferiore, Borgosatollo, Borno, Calvagese, Calvisano, Capo di Ponte, Capriano del Colle, Casto, Cazzago San Martino, Chiari, Cigole, Corte Franca, Flero, Gambara, Gardone Riviera, Gavardo, Gianico, Iseo, Lozio, Mairano, Manerba, Marone, Ono San Pietro, Paderno Franciacorta, Pompiano, Poncarale, Ponte di Legno, Pozzolengo, Provaglio d'Iseo, Quinzano, Rezzato, Sellero, Serle, Toscolano Maderno, Trenzano, Vestone.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti