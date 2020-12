Coronavirus: nel Bresciano i contagi tornano a salire, oltre 300 casi in 24 ore

Calano i contagi in Lombardia, ma non nel Bresciano: la nostra provincia, nella giornata di domenica, ha infatti fatto registrate un alto numero di nuovi casi. Peggio di Monza, Varese e Como, le città lombarde più colpite dalla seconda ondata dell'epidemia e dietro, per numero di positivi, solo al Milanese.

In tutto sono stati 328 i contagi rilevati nelle ultime 24 ore nella nostra provincia, 44 in più rispetto a quelli accertati sabato. In tutta la Lombardia sono stati registrati 2.413 casi, 735 in meno rispetto alla giornata precedente.

Scende la pressione sugli ospedali sia a livello regionale che provinciale. Stando agli ultimi dati disponibili - aggiornati al 3 dicembre - nei nosocomi che fanno capo all'Asst Spedali Civili (Civile di Brescia, Ospedali di Gardone e di Montichiari) sono 283 le persone ricoverate per Covid, di cui 26 in Terapia Intensiva. Una netto calo rispetto allo scorso 18 dicembre quando erano 390 i posti letto occupati di cui ben 37 di Rianimazione.

I contagi Comune per Comune

I nuovi casi per provincia: Milano 844, Brescia 328, Monza e Brianza 222, Pavia 170, Lodi 126, Sondrio 125, Bergamo e Mantova 118, Varese 94, Como 71, Cremona 68, Lecco 27.

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in quasi 100 Comuni, ma ci sono anche 4 paesi covid free: Pertica Bassa, Cimbergo, Paspardo, e Temù. I contagi delle ultime 24 ore nel dettaglio: