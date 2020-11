Coronavirus: 251 casi a Brescia, i nuovi contagi Comune per Comune

Al di là dei nuovi casi positivi, a livello regionale tra il 70 e l'80% sintomatici o paucisintomatici, quello che preoccupa è il tasso di ospedalizzazione, che sta ormai crescendo in maniera esponenziale, logaritmica: come il coronavirus ci aveva abituato nelle buie settimane di marzo. I dati disponibili, resi noti quotidianamente dalla Regione, confermano il trend ad oggi inarrestabile: +2.140 ricoverati totali nella settimana che va dal 26 ottobre al 2 novembre, +193 in gravi condizioni in terapia intensiva.

In una settimana oltre 2mila ricoverati in più

Di fatto è quasi un raddoppio: erano 2.459 i ricoverati nei reparti ordinari lombardi al 26 ottobre, più 242 in terapia intensiva (totale 2.701); al 2 novembre, ultimo dato disponibile, i ricoveri nei reparti ordinari hanno raggiunto quota 4.406 più 435 in terapia intensiva (totale 4.841). L'emergenza c'è e si vede, purtroppo. Non solo a livello italiano ma europeo.

Non a Brescia, non ancora almeno, dove la situazione è stabile con i nuovi contagi sotto controllo – dieci volte meno di Milano a fronte di un quinto del totale della popolazione – e gli ospedali sono lontani dalla soglia critica (anche se si stanno lentamente riempiendo di malati lombardi, soprattutto da Milano, Monza e Varese).

Coronavirus: la situazione in Lombardia

Questi gli ultimi dati aggiornati della Regione: 5.278 nuovi casi nelle ultime 24 ore a fronte di 24.087 tamponi (il 40% in meno del giorno precedente) per una percentuale pari al 21,9% (in linea con gli ultimi giorni). In ospedale si contano 177 nuovi ricoverati, di cui 160 in buone condizioni (totale 4.406) e 17 in terapia intensiva (totale 435). In 24 ore la Lombardia piange altri 46 morti, totale 17.635. I nuovi casi per provincia: 2.242 a Milano di cui 1.025 in città, 879 a Monza e Brianza, 733 a Como, 486 a Varese, 251 a Brescia, 197 a Lecco, 147 a Bergamo, 89 a Pavia, 13 a Sondrio e 9 a Mantova.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I contagi bresciani Comune per Comune

Nel Bresciano significativo calo di contagi, circa il 50% in meno, corrispondente (o quasi) al calo dei tamponi: in tutta la provincia un solo morto in 24 ore (una donna di Lavenone). Questi i nuovi casi, Comune per Comune: