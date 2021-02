Covid, 427 bresciani contagiati e 25 morti: i paesi che piangono le vittime

Con un'incidenza di 310 casi per 100mila abitanti ogni sette giorni la provincia di Brescia si conferma, ad oggi, una delle peggiori in Italia: viaggia circa al doppio della media italiana (149 casi ogni 100mila abitanti in sette giorni) e lombarda (166 ogni 100mila abitanti). Sono 427 i nuovi casi nelle ultime 24 ore: 3.927 nell'ultima settimana con una media di 561 contagi al giorno, mai così alta da novembre, in crescita dell'1,8% sui sette giorni e del 4,10% sui sette giorni precedenti.

In due giorni altri 25 morti Covid

Il triste elenco dei decessi per Covid si aggiorna di altre 25 croci bresciane: il dato però non è riferibile alle sole ultime 24 ore ma comprende anche i morti di domenica. Uomini e donne di età compresa tra i 61 e 95 anni e che abitavano a Brescia, Bagnolo Mella, Castegnato, Castelmella, Castenedolo, Manerbio, Montichiari, Padenghe, Pontevico, Pontoglio, San Felice, Trenzano, Vallio Terme e in Valle Camonica.

La situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 1.491 i nuovi casi positivi, con 45 decessi che portano il totale a 28.103 da quanto tutto è cominciato. Nell'ultima settimana sono 16.748 i casi totali, con una media di 2.392 casi al giorno, in crescita del 3,3% sui sette giorni e del 6,4% sui sette giorni precedenti. Pare che la tendenza al rialzo si stia consolidando anche in altre province lombarde. Sul fronte degli ospedali, sono 4.217 i pazienti Covid ricoverati nelle strutture sanitarie regionali, di cui 391 (il 9,27%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi casi per provincia

In 24 ore il saldo è positivo di 85 unità in più, quindi più nuovi ingressi che uscite, dimissioni e decessi: di questi oltre due terzi sarebbero bresciani. Sul fronte contagi, questi i nuovi casi per provincia: 509 a Milano di cui 184 in città, 427 a Brescia, 186 a Bergamo, 109 a Monza e Brianza, 48 a Lecco, 40 a Pavia, 34 a Mantova e Varese, 31 a Cremona, 19 a Lodi, 18 a Como, nessun nuovo caso a Sondrio.

I contagi nei Comuni bresciani

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in oltre 130 Comuni. Questi i paesi dove nelle ultime 24 ore il contagio (in termini assoluti) è stato più significativo: