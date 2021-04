Covid, 174 contagi e 12 bresciani morti: i paesi che piangono le vittime

Sono 1.670 i nuovi positivi in Lombardia, con 67 decessi: in provincia di Brescia 174 casi e 12 morti

La strada è ormai tracciata, in discesa, anche se non mancheranno incidenti di percorso. Ovvero: la curva che si appiattisce, gli ospedali che si “liberano” più lentamente. Come successo tra lunedì e martedì. Resistere, non c'è altro da fare: in provincia di Brescia sono ancora 174 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 1.875 su base settimanale, 268 casi al giorno. Dunque in lieve ascesa rispetto ai dati degli ultimi giorni: +2,3% sui sette giorni (lunedì era -2,2%, domenica -4,3%, sabato -8,8%: ci sta una risalita dopo giorni di discesa libera) e stabile invece sui sette giorni precedenti. L'incidenza dei nuovi casi per 100mila abitanti in sette giorni è a quota 148.

Il caso Valle Camonica

Ma c'è un caso Valle Camonica. Un vasto territorio dove i contagi hanno rallentato un po' meno, un po' troppo meno. Nelle ultime 24 ore si è registrato un “boom” di ricoveri (venti in più nel saldo totale, al netto di dimissioni e decessi) che potrebbero aver addirittura contribuito al rallentamento della discesa regionale (+16 nuovi ricoverati nei reparti ordinari in tutta la regione, -33 in terapia intensiva: ad oggi sono 5.314 i pazienti Covid negli ospedali della Lombardia, di cui 675 in gravi condizioni). Non solo: 5 dei 12 decessi bresciani registrati tra lunedì e martedì sono camuni.

A Brescia altri 12 decessi

In tutta la provincia, sono morti uomini e donne che abitavano a Brescia, Bedizzole, Corte Franca, Odolo, Roncadelle, Tignale e Vallio Terme. La vittima più giovane: una donna di 70 anni. In tutta la Lombardia sono 67 i decessi, che portano il totale a 32.386. Sul fronte dei contagi, questi i nuovi casi per provincia: 454 a Milano, 291 a Varese, 194 a Como, 174 a Brescia, 129 a Monza e Brianza, 108 a Bergamo, 78 a Pavia, 69 a Mantova, 53 a Lecco, 36 a Lodi, 11 a Sondrio.

I nuovi contagi Comune per Comune

In tutta la regione sono 1.670 i nuovi positivi: 14.344 negli ultimi sette giorni con una media di 2.049 casi al giorno, in calo del 2,1% sui sette giorni e dell'1,8% sui sette giorni precedenti. In provincia di Brescia si registrano nuovi casi in 73 Comuni. Nel dettaglio:

33 a Brescia,

8 a Darfo Boario Terme

7 a Carpenedolo, Montichiari,

5 a Desenzano del Garda,

5 a Rezzato,

4 a Cigole, Flero, Vobarno,

3 a Castelmella, Gambara, Gavardo, Gussago, Lumezzane, Sarezzo, Villa Carcina,

2 a Bienno, Bione, Castelcovati, Castenedolo, Cedegolo, Cividate Camuno, Gardone Riviera, Gardone Valtrompia, Ghedi, Leno, Niardo, Nuvolera, Ome, Palazzolo, Pian Camuno, Pontoglio, Provaglio d'Iseo, Quinzano,

1 a Adro, Agnosine, Alfianello, Angolo Terme, Azzano Mella, Bedizzole, Borno, Bovegno, Bovezzo, Breno, Calcinato, Calvisano, Chiari, Collebeato, Collio, Concesio, Corte Franca, Gianico, Gottolengo, Lodrino, Lonato, Malegno, Malonno, Manerbio, Odolo, Orzinuovi, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Paspardo, Piancogno, Pisogne, Pozzolengo, Prevalle, Roccafranca, Sabbio Chiese, San Gervasio, San Paolo, San Zeno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti