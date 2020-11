Covid: 463 bresciani positivi in 24 ore, i nuovi contagi Comune per Comune

Al 2 novembre ancora nessuna variazione significativa della curva di contagio: la pandemia continua a correre e in Lombardia – considerata una delle regioni più a rischio – si concentra su Milano, Monza e Varese. Sono 8.607 i nuovi casi positivi delle ultime 24 ore, a fronte di un totale di 39.658 tamponi processati, per una percentuali pari al 21,7% (più di un tampone su cinque è positivo: come nei giorni bui della prima ondata).

Coronavirus: la situazione in Lombardia

Dei nuovi positivi, come detto, circa la metà sono concentrati su Milano, ma diventano oltre il 71% con le province di Monza e Varese. Questi i nuovi casi per provincia: 3.695 a Milano di cui 1.554 in città, 1.238 a Varese, 1.195 a Monza e Brianza, 485 a Como, 463 a Brescia, 434 a Pavia, 291 a Lecco, 190 a Bergamo, 181 a Cremona, 138 a Lodi, 117 a Mantova, 77 a Sondrio.

Dopo giorno e giorni al ritmo di 350 nuovi ricoveri al giorno, tra sabato e domenica se ne sono registrati “solo” 239: di questi 213 in buone condizioni (totale 4.246) e 26 in terapia intensiva (totale 418). Ad oggi quasi 5mila persone in Lombardia sono in ospedale per coronavirus. Sono 54 i decessi lombardi per Covid: il totale, dall'inizio dell'epidemia, è di 17.589.

Coronavirus: i contagi bresciani Comune per Comune

Nel Bresciano si contano 463 nuovi casi – ormai da giorni sopra i 400 – in 114 Comuni: i contagiati nostrani ad oggi sono per l'80% asintomatici o paucisintomatici (con sintomi lievi). Ci sono alcuni paesi attualmente “osservati speciali”: al di là del capoluogo, con quasi 300 nuovi contagi in tre giorni, in termini assoluti si segnalano Desenzano (33 casi negli ultimi due giorni, 70 negli ultimi quattro), Montichiari (40 casi in tre giorni), Bedizzole (19 casi in due giorni), Chiari e San Zeno (16 casi in due giorni), Mazzano (14 casi in due giorni) e Roè Volciano (12 casi in due giorni).

Questi i nuovi casi Comune per Comune: