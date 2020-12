Coronavirus: 325 casi in provincia di Brescia, i nuovi contagi Comune per Comune

Contagi in calo anche nel primo giorno di zona gialla: sarà così per almeno altri 10 o 15 giorni, ovvero il tempo necessario per vedere gli effetti dell'allentamento delle restrizioni. Gli ultimi dati aggiornati, come riferisce Pillole di Ottimismo, segnalano in Lombardia 145 contagi ogni 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni, in calo del 37,4%; nel vicino Veneto, che da sempre è zona gialla, la situazione è al limite della “crisi”, con 518 contagi per 100mila abitanti (in crescita del 17,2% sui 7 giorni) e il picco in provincia di Verona che cresce del 50%, con 652 casi per 100mila abitanti.

In termini assoluti, il Veneto è anche la prima regione in Italia per nuovi contagi (oltre 4mila in sole 24 ore): in Lombardia sono invece 2.335 i nuovi positivi, a fronte di 25.523 tamponi (pari al 9,1%: in linea con i dati degli ultimi giorni) processati tra sabato e domenica. E' ancora negativo il saldo dei ricoverati in ospedale: questo significa che ci sono più ingressi che uscite. Ad oggi sono 5.873 i pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 714 (pari al 12,15%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

Coronavirus: la situazione in Lombardia

In tutta la regione si piangono altre 144 croci, che portano il totale a 23.810 vittime di coronavirus ufficiali in Lombardia da quando tutto è cominciato: 484 i morti italiani (totale 64.520) mentre non si conosce il dato bresciano delle ultime 24 ore, come sempre omesso durante i giorni festivi. I nuovi casi per provincia: 851 contagi a Milano di cui 296 in città, 325 a Brescia, 207 a Pavia, 153 a Mantova, 122 a Monza e Brianza, 118 a Lecco, 104 a Bergamo, 99 a Como, 79 a Sondrio, 73 a Varese, 72 a Lodi, 59 a Cremona.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in circa 115 Comuni; in doppia cifra la città, Montichiari e Sirmione. Nel dettaglio: