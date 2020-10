Covid: 72 bresciani positivi in 24 ore, i nuovi casi Comune per Comune

L'ombra di nuove restrizioni nei giorni in cui in Lombardia il rapporto tra positivi e tamponi processati torna al 6,6%, come in pieno lockdown: tra sabato e domenica sono stati analizzati 15.590 tamponi e di questi 1.032 sono risultati positivi al Covid-19, di cui 90 considerati “debolmente positivi” e 4 a seguito di test sierologico di controllo. Aumentano i ricoveri in ospedale, circa una trentina di cui 4 in terapia intensiva (48 totali): i pazienti in ospedale ma in buone condizioni sono 433. Tre i decessi, che portano il totale a 16.985.

Coronavirus in Lombardia: i dati per provincia

L'asse della pandemia sembra essersi spostato verso Milano e la sua vasta area metropolitana: 460 i contagi nel territorio del capoluogo, di cui 211 in città, 143 a Monza e Brianza, 103 a Pavia, 58 a Varese. A Brescia sono 72 i nuovi casi accertati di Covid-19: seguono le province di Como (36), Cremona (35), Bergamo (29), Lodi (17), Lecco (13), Sondrio (11) e Mantova (10).

Coronavirus: tutti i Comuni con nuovi contagi

Sono più di 300 i contagi bresciani nell'ultima settimana. Questi invece i Comuni in cui si sono registrati nuove positività al coronavirus nelle ultime 24 ore: a Brescia città sono 22 nuovi casi, 4 a Gardone Valtrompia e Ospitaletto, 3 a Cellatica e Prevalle, 2 a Botticino, Calcinato, Flero, Moniga del Garda, Puegnago, Rezzato, Roccafranca, Salò, 1 nuovo caso a Agnosine, Borgosatollo, Calvagese della Riviera, Comezzano Cizzago, Desenzano, Erbusco, Gambara, Leno, Mazzano, Monticelli Brusati, Montirone, Mura, Pian Camuno, Polaveno, Poncarale, Provaglio d'Iseo, Provaglio Valsabbia, Quinzano d'Oglio, Roncadelle e Vobarno.