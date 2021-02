Covid, 8 bresciani morti e 308 contagiati: i nuovo casi Comune per Comune

Sono 1.849 i nuovi positivi in Lombardia, con 39 decessi: in provincia di Brescia 308 casi e 8 morti

Siamo nel mezzo di un lunghissimo e interminabile plateau: in teoria il picco dei contagi è stato raggiunto, in pratica ci vuole ancora poco, troppo poco per tornare a una situazione complicata. La curva è stabile, finalmente in (lieve) calo a Brescia: sono 308 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, totale 2.493 in sette giorni con una media di 356 al giorno, in calo del 4,5% sui sette giorni e in crescita dello 0,3% sui sette giorni precedenti.

La situazione in Lombardia

Stabile anche la curva lombarda, ma in lieve rialzo: sono 1.849 i nuovi casi, 12.057 in sette giorni con una media di 1.722 contagi al giorno, in crescita dell'1% sui sette giorni e del 6,7% sui sette giorni precedenti. Il rapporto tra positivi e tamponi processati è al 5%: l'epidemia per ora è sotto controllo. Il saldo dei ricoveri è positivo di 19 unità nelle ultime 24 ore: questo significa che ci sono stati più nuovi ingressi che uscite. Da domenica scorsa sono 41 i ricoverati in più, la scorsa settimana erano stati 63 in più, quella prima ancora 66 in meno.

Ad oggi, comunque, si contano 3.935 pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 371 (il 9,43%) in gravi condizioni in terapia intensiva. La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 39 croci, totale 27.598 dall'inizio della pandemia: sono 8 i decessi bresciani delle ultime 24 ore, uomini e donne che abitavano a Brescia, Leno, Mazzano, Tignale e in Valcamonica.

I nuovi casi per provincia

Questi i nuovi casi per provincia: 451 a Milano di cui 173 in città, 308 a Brescia, 194 a Varese, 143 a Monza e Brianza, 134 a Bergamo, 124 a Mantova, 110 a Como, 101 a Pavia, 76 a Lecco, 65 a Cremona, 56 a Lodi, 46 a Sondrio. Come riporta Pillole di Ottimismo, ad oggi la nostra provincia – con 197 casi ogni 100mila abitanti in sette giorni – è l'unica da zona rossa in Lombardia, e una delle poche in tutta Italia (la peggiore è Bolzano: 842 casi ogni 100mila abitanti in sette giorni).

I nuovi contagi Comune per Comune

Nelle ultime 24 ore si sono registrati contagi in oltre 105 Comuni bresciani. Nel dettaglio: