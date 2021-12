Primo caso di Omicron nel Bresciano: una donna è stata contagiata

Prima o poi doveva succedere, era inevitabile: è stato sequenziato anche in provincia di Brescia – dopo i primi casi della Lombardia – un caso di variante Omicron, l'ultima e più contagiosa “versione” del Sars-Cov2. Isolata, ricordiamo, per a prima volta in Sudafrica (da qui la seconda denominazione, “variante sudafricana”) e che stando alle premesse dovrebbe presto diventare prevalente nel mondo (come già ha fatto la precedente, la variante Delta o variante indiana, e quella ancora prima, la variante Alfa o variante inglese).

Anche il primo caso di Omicron a Pontevico

Scherzi del destino: il primo caso di bresciano di Omicron è stato individuato a Pontevico, che fu il primo Comune in cui (ormai più di un anno e mezzo fa) venne registrato il primo bresciano positivo al Covid di sempre. La prima contagiata dalla variante Omicron è una donna di 50 anni, che fortunatamente sta bene: è paucisintomatica, dunque per ora ha soltanto lievi sintomi.

La sua positività è stata individuata a seguito di analisi eseguita all'Istituto Zooprofilattico. La donna si è sottoposta a tampone l'11 dicembre scorso: dai controlli a campione è emersa poi la presenza delle variante. In tutta Italia i casi di Omicron, almeno per il momento, si contano sulle dita di poche mani: sarebbero poche decine, e di questi circa 10 in Lombardia (in particolare a Milano e dintorni).

Il tracciamento di Ats a contatti e familiari

Sul fronte del tracciamento, Ats Brescia ha già avviato la ricognizione dei contatti stretti (in particolare dei familiari) della donna positiva alla variante Omicron. Quest'ultima non avrebbe viaggiato all'estero in tempi recenti, così come non avrebbe avuto contatti con persone in arrivo da Paesi considerati più a rischio. Sarebbe l'ennesima conferma di come la variante, ormai, sia tra noi: i dati dalla Gran Bretagna (ormai di qualche giorno fa) segnalavano un caso ogni cinque di Omicron, in tutto il Paese, e quasi un caso su due nell'area metropolitana di Londra.