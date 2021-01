Coronavirus Lombardia: il bollettino di sabato 9 gennaio

Sono 2.506 (ieri erano 1.963) i nuovi casi di Covid registrati in Lombardia nella giornata di sabato 9 gennaio, a fronte di 24.847 tamponi effettuati (contro i 18.415 di ieri). Il rapporto fra tamponi effettuati e i nuovi positivi è del 10%, in leggera flessione rispetto al 10.66% di ieri.

Nel Bresciano sono state trovate altre 413 persone positive, che portano la nostra provincia al secondo posto per numero di contagi in regione, dopo Milano.

A livello regionale continuano a salire i ricoveri ordinari, +141 dopo i +73 di ieri, e di contro continuano a calare (di 10 unità) quelli in terapia intensiva. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 63, contro i 133 di ieri.

I contagi dell'ultima settimana nella nostra provincia

Ricordiamo che il numero di tamponi è su base regionale, e non viene diffuso il numero di tamponi effettuato nelle singole province lombarde.

I dati di oggi

i tamponi effettuati: 24.847 totale complessivo: 5.023.007

i nuovi casi positivi: 2.506 (di cui 128 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 416.326 (+1.683), di cui 3.721 dimessi e 412.605 guariti

in terapia intensiva: 456 (-10)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.577 (+141)

i decessi, totale complessivo: 25.728 (+63)

I nuovi casi per provincia

Milano: 641 di cui 258 a Milano città;

Bergamo: 62;

Brescia: 413;

Como: 227;

Cremona: 139;

Lecco: 113;

Lodi: 73;

Mantova: 244;

Monza e Brianza: 195;

Pavia: 183;

Sondrio: 70;

Varese: 87.

