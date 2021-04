Belle e sicure, oggi le Canarie sono la destinazione migliore in cui andare in vacanza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Inutile dire che Organizzare un viaggio, in questo periodo, può rivelarsi più difficile di quanto non lo sia mai stato. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ormai da un anno ha imposto l’adozione di misure di sicurezza stringenti per arginare la diffusione dei contagi, ma questo non significa che dovremo rinunciare alle vacanze.



Le Canarie risultano essere la meta ideale, per diversi motivi, non solo per il gradimento che riscuotono dagli Italiani e dagli Europei, ma anche grazie all’opera svolta da un anno a questa parte dall’Ente del Turismo Canario. Non a caso infatti, con il settore turistico in difficoltà in tutto il mondo e che sta cercando di ripartire, le Canarie hanno già fatto molto parlare e sono candidate a diventare una delle prime mete più sicure al mondo sul fronte Coronavirus, con la benedizione dell’Organismo Mondiale per il Turismo (gestito dall’ONU) e dell’Europa grazie all’istituzione del Passaporto Sanitario Europeo e i voli “Covid Tested”. Ma le Isole Canarie non rappresentano solo vacanze e divertimento, sono anche conosciute per fare ottimi affari immobiliari e per avere la possibilità di aprire una attività imprenditoriale, internazionalizzare la propria Azienda approfittando dello Speciale Regime Fiscale.



La storica Azienda a gestione e capitale italiano che si occupa di quanto sopra descritto è InfoCanarie Promotion and Consulting www.infocanarie.com che dal 1999 orienta ed assiste gli italiani che vogliono conoscere meglio il mondo “Canarie”, sia per ottenere informazioni sui più incantevoli posti dove poter soggiornare ma anche e soprattutto per avere le corrette ed aggiornate informazioni per poter acquistare un immobile alle migliori condizioni (come tra l’altro hanno fatto migliaia di italiani) oppure di aprire una attività con una delle migliori condizioni fiscali al mondo. Per ottenere prime informazioni sulle Canarie visitare www.infocanarie.com; per chi interessato a Tenerife, oggi può richiedere gratuitamente e senza impegno la Guida sull’isola Edizione 2021 in formato digitale (PDF) accedendo a questo link: https://www.infocanarie.com/guida-tenerife